Apple, la richiesta di iPhone 12 Pro è superiore alle previsioni

I primi volumi di prenotazioni

approfondimento

Ecco i nuovi iPhone 12: sono 4 e c'è anche un modello Mini

L’analista, in una nota pubblicata dal portale di settore Macrumors.com, ha descritto i volumi di prenotazioni che hanno riguardato iPhone 12 e iPhone 12 Pro, nel primo fine settimana aperto ai preordini. Kuo aveva in precedenza stimato che per quanto riguarda i nuovi modelli di iPhone, l’iPhone 12 sarebbe balzato in cima alle preferenze degli utenti, ma in realtà da una prima analisi dei dati sembra che i fan di Apple, propendano maggiormente per il modello più performante. Secondo l’esperto, iPhone 12 Pro, almeno stando alle prime valutazioni, sarebbe preferito “a causa della propensione degli appassionati dei dispositivi di Apple per i modelli di fascia alta, della forte domanda che esprime il mercato cinese e dalla futura domanda che si verificherà negli Stati Uniti e in Europa”.

Le stime dell’esperto

In base ai dati in suo possesso e analizzando i primi trend, Kuo prevede che l'iPhone 12 e il 12 Pro Max si attesteranno entrambi su una quota pari al 30-35% circa delle spedizioni che riguarderanno i nuovi iPhone in questo trimestre finale dell’anno. Parallelamente, però, l’analista ha parlato di aspettative meno allettanti per ciò che concerne l'iPhone 12 Mini, stimando che sarà protagonista solo del 10-15% delle future vendite (rispetto a previsioni precedenti al lancio dei preordini che indicavano un 20-25%). Secondo Kuo, l’iPhone più piccolo della nuova gamma soffrirebbe della debole domanda che scaturirà, in particolare, dal mercato cinese. In termini di preordine, va ricordato, ‌iPhone 12‌ e 12 Pro sono stati resi disponibili venerdì 16 ottobre, mentre quelli per ‌iPhone 12‌ Mini e ‌iPhone 12 Pro‌ Max inizieranno il 6 novembre prossimo.