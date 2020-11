Apple annuncia l’evento “One More Thing” per il 10 novembre

Non c’è due senza tre. Dopo l’evento di settembre, dedicato alla presentazione dei due nuovi Apple Watch e degli iPad di nuova generazione, e quello di ottobre, incentrato sugli iPhone 12, l’azienda di Cupertino ha annunciato un altro appuntamento, che si svolgerà martedì 10 novembre alle 19:00. Sarà possibile seguirlo in streaming sul sito ufficiale di Apple, su YouTube e su Apple TV. La tagline dell’evento, “One More Thing”, lascia le porte aperte a varie possibilità. L’ipotesi più accreditata è che il colosso si stia preparando a svelare al mondo intero i primi Mac basati su Apple Silicon, il primo processore interamente “fatto in casa”. In effetti, Apple aveva promesso che i primi dispositivi dotati del nuovo chip sarebbero stati presentati entro la fine del 2020, dunque un evento dedicato a essi non sarebbe esattamente un fulmine a ciel sereno.