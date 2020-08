Apple vola nel terzo trimestre 2020: è l’azienda più ricca del mondo

Apple torna l’azienda più ricca del mondo. Il colosso di Cupertino sfrutta gli ottimi risultati del terzo trimestre 2020 e, alla chiusura della settimana, guida le classifiche di Wall Street. Lo fa grazie a un balzo del 10,47% che ha permesso ad Apple di spodestare il colosso petrolifero Saudi Aramco. Alla chiusura delle contrattazioni la “mela” ha fatto registrare un valore di mercato pari a 1.840 miliardi di dollari, contro i 1.760 miliardi del gigante saudita che era rimasto in cima al podio fin dal suo debutto sul mercato lo scorso anno.

La ripresa dopo il lockdown

Apple, riporta la Cnbc, si è ben ripresa dal punto più basso toccato dall’inizio della pandemia, a marzo, e le sue azioni sono aumentate del 44% durante l’anno. Ad incrementarle contribuiscono i forti guadagni del terzo trimestre fiscale, chiuso questa settimana, mentre gli investitori si sono uniti sfruttando la scia della crescita dell'11% anno su anno della società. La tendenza al lavoro da casa ha accelerato le vendite di Mac e iPad – aveva commentato nei giorni scorsi il Ceo di Apple, Tim Cook –. Oggi abbiamo la miglior gamma di sempre per quanto riguarda questi due prodotti. È la combinazione di questi due fattori che, coincisi nello stesso momento, ha prodotto risultati".

I commenti degli analisti

"Nonostante i venti contrari del Covid-19, Apple ha aumentato le entrate in ogni segmento e ampliato la geografia del suo mercato, aumentando gli incassi del 14%", scrivono in una nota di venerdì 31 luglio gli analisti di Morgan Stanley. Le vendite degli iPad sono cresciute del 31%. Bene anche la categoria "altri prodotti" che comprende le AirPods e l'Apple Watch, che è aumentata del 17% rispetto al terzo trimestre 2019. Gli incassi per i Mac sono incrementati quasi del 18% rispetto a un anno fa in questo periodo. Anche per gli esperti a giocare un ruolo chiave sono stati questi dispositivi mentre il mondo era in quarantena e in generale durante l’emergenza sanitaria, quando si è reso necessario lavorare e studiare da casa e sono aumentate le ore passate a giocare sui dispositivi elettronici.