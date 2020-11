Redmi Note 9 Pro, prestazioni top e batteria super

Il Redmi Note9 Pro di Xiaomi ha un ampio display da 6,67 pollici e pesa 209 grammi. La scocca è molto lucida ad effetto che non risparmia la permanenza delle impronte delle dita. Monta un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 720G dalle buone prestazioni anche per giocare. Note 9 Pro, si può sbloccare tramite il riconoscimento del viso 2D o il sensore per le impronte digitali che è posizionato direttamente sul tasto di accensione/spegnimento. Cosa importante: ha il jack audio.

Foto e video



Il comparto fotografico fa il suo dovere. Sono qiattro i sensori fotografici: uno da 64 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel, un macro da 5 megapixel ed uno di profondità da 2 megapixel. La resa è ottima all'aperto anche in condizioni di scarsa luminosità. Da segnalare un problema: potrebbe capitare di avere un accumulo di polvere nel comparto fotografico posteriore. Ma Xiaomi ha fatto sapere che se dovesse manifestarsi si possono attivare i centri di assistenza, chiedere il rimborso o la sostituzione. Ottimi i fimati in Full HD, un po' meno in 4K dove lo smartphone fatica ad offrire fluidità.

Durata super

Capitolo a parte la batteria da 5.000 mAh che rende il Redmi Note 9 Pro molto performante. Con il nostro stress test abbiamo raggiunto quasi due giorni di utilizzo senza bisogno di ricaricare. Disponibile in tre diverse colorazioni, prezzo a partire da 229 euro