42/43 ©Ansa

L'8 agosto 2021, con una conferenza stampa in lacrime, Leo Messi ufficializza il suo addio al Barcellona: "Non è come l'avevo immaginato, ho fatto di tutto per poter rimanere, anche abbassandomi l'ingaggio del 50% ma non è stato possibile. È difficile, ma il Barça sarà grande anche senza di me", dice il fuoriclasse argentino che intanto ha accettato il corteggiamento del Paris Saint Germain

Messi, conferenza d’addio al Barcellona in lacrime