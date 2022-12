I Mondiali 2022 in Qatar sono arrivati all’atto conclusivo. Si gioca oggi la finale del torneo: a contendersi il titolo sono Argentina e Francia. L'appuntamento è alle ore 16 italiane. Si gioca al Lusail Stadium, a circa 15 km da Doha. Grande attesa per la sfida tra numeri 10, Messi e Mbappé. Per i francesi sarà la quarta finale in Coppa del Mondo, per gli argentini invece sarà la sesta. Ieri intanto la Croazia ha vinto 2-1 la finale per il terzo posto contro il Marocco.

