Scaloni, l’allenatore con cui l’Argentina ha vinto i Mondiali. FOTO

Nato a Pujato, il 16 maggio 1978, entra in campo giovanissimo con il Newell’s Old Boys e vince i Mondiali Under-20 nel 1997. Arriva in Europa per il Deportivo. Nel 2007 è in Italia con la Lazio, dove torna nel 2009 dopo un periodo in prestito al Maiorca. L’ultima partita da giocatore è con l’Atalanta, nel 2015. Allena l’Argentina dal 2018: con lui gli albicelesti vincono la Copa América nel 2021 e la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, battendo l’Italia 3-0, e poi il Mondiale di Qatar contro la Francia