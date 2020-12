1/16

L’ultimo confronto fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ha visto trionfare il portoghese, che con la sua doppietta ha trascinato la Juventus nella vittoria per 3-0 al Camp Nou. Non una novità: la storia delle sfide tra i due campioni è ricca di giocate memorabili e grandi vittorie di uno o dell’altro a casa del rivale. In totale, Messi e Ronaldo si sono fronteggiati in 36 partite. L'argentino ha vinto più volte (16 a 11) e segnato di più (22 gol a 21)

Barcellona-Juventus, gli highlights