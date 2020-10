Cristiano Ronaldo contro Messi, nuova sfida tra i due fuoriclasse

16/16 ©Getty

In Europa, Messi e Ronaldo non si incontrano dalle semifinali di UEFA Champions League 2010/11, vinte dal Barcellona contro il Real Madrid. Il campione portoghese, in cinque precedenti europei, non ha mai segnato contro una squadra di Messi. Viceversa la Pulce è andata in gol tre volte in Champions League quando si è trovato di fronte Ronaldo

