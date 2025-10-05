Serie A, Udinese-Cagliari 1-1. Alle 15 Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa

Prosegue la sesta giornata del campionato di Serie A. Oggi le ultime cinque partite. Alle 12.30 Udinese-Cagliari è finita 1-1. Alle 15 in campo Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa. Alle 18 c’è Napoli-Genoa. Alle 20.45 chiude Juventus-Milan. Il turno è iniziato venerdì con la vittoria per 1-0 del Sassuolo a Verona. Sabato l’Inter ha battuto 4-1 la Cremonese, pareggio tra Atalanta e Como (1-1) e tra Lazio e Torino (3-3), successo del Lecce 1-0 a Parma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).