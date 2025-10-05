Serie A, Udinese-Cagliari 1-1. Alle 15 Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, Udinese-Cagliari finisce 1-1. Alle 15 Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa

Prosegue la sesta giornata di campionato. Alle 12.30 Udinese-Cagliari è finita 1-1. Alle 15 in campo Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa. Alle 18 c’è Napoli-Genoa. Alle 20.45 chiude Juventus-Milan

Prosegue la sesta giornata del campionato di Serie A. Oggi le ultime cinque partite. Alle 12.30 Udinese-Cagliari è finita 1-1. Alle 15 in campo Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa. Alle 18 c’è Napoli-Genoa. Alle 20.45 chiude Juventus-Milan. Il turno è iniziato venerdì con la vittoria per 1-0 del Sassuolo a Verona. Sabato l’Inter ha battuto 4-1 la Cremonese, pareggio tra Atalanta e Como (1-1) e tra Lazio e Torino (3-3), successo del Lecce 1-0 a Parma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

La cronaca di Udinese-Cagliari

Udinese-Cagliari finisce 1-1. Dopo 8 minuti Zaniolo colpisce il palo con il sinistro. Ad andare per primo in vantaggio è il Cagliari: al 26’ Borrelli si impossessa della palla dopo una carambola in area di rigore e, a porta praticamente vuota, segna la sua prima rete in Serie A. Al 41’ altro legno dell’Udinese: Atta colpisce la traversa di testa. Il primo tempo finisce con gli ospiti avanti. L’Udinese pareggia al 58’: sponda di Solet, Kabasele devia con il destro e batte Caprile. Nel finale i padroni di casa sfiorano la rete prima con Zaniolo, che al 75’ tira sopra la traversa con la porta sguarnita, poi con Bayo, che al 92’ si avventa su una respinta di Caprile e a porta vuota mette la palla fuori. Il risultato non cambia più: 1-1.

Il tabellino di Udinese-Cagliari 1-1

25' pt Borrelli (C), 14' st Kabasele (U)
 

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele (22' st Bertola), Solet; Zanoli (40' st Ehizibue), Piotrowski (40' st Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (32' st Bayo), Davis. All. Runjaic

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Zè Pedro, Mina (20' pt Adopo), Obert (37' st Cavuoti); Deiola, Prati; Folorunsho, S. Esposito (37' st Pavoletti), Felici (1' st Di Pardo); Borrelli (26' st Luvumbo). All: Pisacane

Ammoniti: Zaniolo per comportamento non regolamentare, Obert e Felici per gioco falloso.

Sport: I più letti