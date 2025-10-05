Serie A, Udinese-Cagliari 1-1. Alle 15 Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa

Prosegue la sesta giornata di campionato. Alle 12.30 Udinese-Cagliari è finita 1-1. Alle 15 in campo Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa. Alle 18 c’è Napoli-Genoa. Alle 20.45 chiude Juventus-Milan
Prosegue la sesta giornata del campionato di Serie A. Oggi le ultime cinque partite. Alle 12.30 Udinese-Cagliari è finita 1-1. Alle 15 in campo Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa. Alle 18 c’è Napoli-Genoa. Alle 20.45 chiude Juventus-Milan. Il turno è iniziato venerdì con la vittoria per 1-0 del Sassuolo a Verona. Sabato l’Inter ha battuto 4-1 la Cremonese, pareggio tra Atalanta e Como (1-1) e tra Lazio e Torino (3-3), successo del Lecce 1-0 a Parma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).
La cronaca di Udinese-Cagliari
Udinese-Cagliari finisce 1-1. Dopo 8 minuti Zaniolo colpisce il palo con il sinistro. Ad andare per primo in vantaggio è il Cagliari: al 26’ Borrelli si impossessa della palla dopo una carambola in area di rigore e, a porta praticamente vuota, segna la sua prima rete in Serie A. Al 41’ altro legno dell’Udinese: Atta colpisce la traversa di testa. Il primo tempo finisce con gli ospiti avanti. L’Udinese pareggia al 58’: sponda di Solet, Kabasele devia con il destro e batte Caprile. Nel finale i padroni di casa sfiorano la rete prima con Zaniolo, che al 75’ tira sopra la traversa con la porta sguarnita, poi con Bayo, che al 92’ si avventa su una respinta di Caprile e a porta vuota mette la palla fuori. Il risultato non cambia più: 1-1.
Il tabellino di Udinese-Cagliari 1-1
25' pt Borrelli (C), 14' st Kabasele (U)
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele (22' st Bertola), Solet; Zanoli (40' st Ehizibue), Piotrowski (40' st Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (32' st Bayo), Davis. All. Runjaic
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Zè Pedro, Mina (20' pt Adopo), Obert (37' st Cavuoti); Deiola, Prati; Folorunsho, S. Esposito (37' st Pavoletti), Felici (1' st Di Pardo); Borrelli (26' st Luvumbo). All: Pisacane
Ammoniti: Zaniolo per comportamento non regolamentare, Obert e Felici per gioco falloso.
Vedi anche
Calcio, la Fifa ha presentato "Trionda", il pallone dei Mondiali 2026
©Getty
Pallone d'Oro 2025, il vincitore è Dembelé. A Donnarumma premio Yashin
A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè. Erano 30 i candidati finalisti, tra cui Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano e vincitore del trofeo Yashin come miglior portiere. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì