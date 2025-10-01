Champions League, Napoli-Sporting 1-0 e Villarreal-Juventus 1-0: LIVE

ln corso, dalle 21, le sfide in cui sono impegnate le due squadre italiane. Ieri l’Atalanta ha battuto in rimonta il Bruges 2-1, mentre l'Inter ha superato 3-0 lo Slavia Praga
In Champions League questa serta, dalle 21, il Napoli affronta lo Sporting (diretta su Sky Sport Uno-4K), mentre la Juventus se la vede con il Villarreal. Ieri l’Atalanta ha battuto in rimonta il Bruges 2-1, mentre l'Inter ha superato 3-0 lo Slavia Praga.
Napoli-Sporting, il tabellino 0-0: live
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.
Villarreal-Juventus, il tabellino 1-0: live
Mikautadze 18'
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marin, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Comesaña; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
