Champions League, in corso Atalanta-Bruges: 0-0. Alle 21 l’Inter. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League, in corso Atalanta-Bruges: 0-0. Alle 21 Inter-Slavia Praga. LIVE

Sport
©Ansa

Seconda giornata della fase campionato. Oggi in campo due squadre italiane. Alle 18.45 è iniziata Atalanta-Bruges, con gli uomini di Juric che cercano il riscatto dopo la sconfitta per 4-0 subita dal Psg. Alle 21 si gioca Inter-Slavia Praga, con i nerazzurri che vogliono confermarsi ai piani alti del girone unico dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ajax. Mercoledì tocca a Juventus e Napoli

ascolta articolo

Seconda giornata di Champions League. Oggi in campo due squadre italiane. Alle 18.45 è iniziata Atalanta-Bruges: gli uomini di Ivan Juric cercano il riscatto dopo la sconfitta per 4-0 subita dal Psg nella prima partita della fase campionato. Alle 21 si gioca Inter-Slavia Praga, con i nerazzurri che vogliono confermarsi ai piani alti del girone unico dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ajax. Mercoledì, poi, tocca a Juventus e Napoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Il tabellino di Atalanta-Bruges 0-0 (live)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Ivan Juric
 

BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen

Partite Champions League

Vedi anche

Champions League, Inter vince 2-0 contro Ajax. Psg-Atalanta 4-0. VIDEO

Le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga (live alle 21)

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. All. Jindrich Trpisovsky

Vedi anche

Champions League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/17
Sport

Champions League, le squadre che ne hanno vinte di più. FOTO

I Blancos sono la società che ha sollevato più volte il trofeo, con 15 affermazioni. tra i Seguono i rossoneri, con 7 coppe in bacheca, poi il Liverpool che hanno trionfato 6 volte e sono al terzo posto per numero di successi

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Champions League, in corso Atalanta-Bruges: 0-0. Alle 21 l’Inter. LIVE

Sport

Seconda giornata della fase campionato. Oggi in campo due squadre italiane. Alle 18.45 è iniziata...

Atp Pechino, Sinner batte De Minaur e vola in finale

Sport

L'azzurro si aggiudica la terza finale consecutiva al China Open. L'altoatesino ha vinto il primo...

Serie A, Parma batte Torino 2-1. Genoa-Lazio finisce 0-3. HIGHLIGHTS

Sport

La 5^ giornata di campionato è terminata oggi con altri due match. Al Tardini doppietta di...

Serie A

Atp Pechino, Sinner batte Marozsan in 2 set e conquista la semifinale

Sport

L’azzurro numero 2 del mondo ha sconfitto ai quarti l’ungherese numero 57 del ranking in 1 ora e...

Italy's Jannik Sinner celebrates victory against Hungary's Fabian Marozsan during their men's singles quarter-final match at the China Open tennis tournament in Beijing on September 29, 2025. (Photo by WANG Zhao / AFP) (Photo by WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

È morto Roscoe, il cane di Hamilton. Il dolore del pilota sui social

Sport

"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho...

Sport: I più letti