Champions League, in corso Atalanta-Bruges: 0-0. Alle 21 l’Inter. LIVE

Seconda giornata di Champions League. Oggi in campo due squadre italiane. Alle 18.45 è iniziata Atalanta-Bruges: gli uomini di Ivan Juric cercano il riscatto dopo la sconfitta per 4-0 subita dal Psg nella prima partita della fase campionato. Alle 21 si gioca Inter-Slavia Praga, con i nerazzurri che vogliono confermarsi ai piani alti del girone unico dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ajax. Mercoledì, poi, tocca a Juventus e Napoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).
Il tabellino di Atalanta-Bruges 0-0 (live)
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Ivan Juric
BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen
Le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga (live alle 21)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. All. Jindrich Trpisovsky
