Champions League, alle 21 Ajax-Inter e Psg-Atalanta. Le formazioni

Prosegue la prima giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il pareggio della Juventus, oggi tocca ad altre due squadre italiane scendere in campo: Inter e Atalanta, entrambe alle 21. Gli uomini di Cristian Chivu affrontano l’Ajax ad Amsterdam, mentre quelli di Ivan Juric giocano in casa dei campioni del Paris Saint-Germain. Giovedì il Napoli, ultima italiana presente nella massima competizione europea, affronterà in Inghilterra il Manchester City (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).
Le formazioni ufficiali di Ajax-Inter (live alle 21)
AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu
Le formazioni ufficiali di Psg-Atalanta (live alle 21)
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. All. Juric
