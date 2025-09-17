Esplora tutte le offerte Sky
Champions League, alle 21 Ajax-Inter e Psg-Atalanta. Le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio della Juventus, oggi tocca ad altre due squadre italiane scendere in campo. Gli uomini di Cristian Chivu affrontano l’Ajax ad Amsterdam, mentre quelli di Ivan Juric giocano in casa dei campioni del Paris Saint-Germain

Prosegue la prima giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il pareggio della Juventus, oggi tocca ad altre due squadre italiane scendere in campo: Inter e Atalanta, entrambe alle 21. Gli uomini di Cristian Chivu affrontano l’Ajax ad Amsterdam, mentre quelli di Ivan Juric giocano in casa dei campioni del Paris Saint-Germain. Giovedì il Napoli, ultima italiana presente nella massima competizione europea, affronterà in Inghilterra il Manchester City (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE). 

Le formazioni ufficiali di Ajax-Inter (live alle 21)

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga

 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund finisce 4-4. HIGHLIGHTS

Le formazioni ufficiali di Psg-Atalanta (live alle 21)

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. All. Juric

Sorteggi Champions League 2025 2026, le avversarie delle italiane

Inter, tutte le finali tra Europa League e Champions dal 1964 a oggi

Dal 1964 sono tante le finali disputate dai nerazzurri in Europa, tra gioie e delusioni. Ecco la fotostoria di tutti i momenti più significativi di queste partite, in ordine cronologico, fino alla pesante sconfitta di oggi, 31 maggio 2025, nella finale di Champions contro il Psg

Champions League, alle 21 Ajax-Inter e Psg-Atalanta. Le formazioni

