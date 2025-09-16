Champions League, Juventus- Borussia Dortmund 0-0: il risultato LIVE

Si apre la fase campionato del torneo: i bianconeri sono i primi italiani a scendere in campo. Per loro sfida in casa all'Allianz Stadium di Torino contro i ragazzi di Kovac
Prende il via la fase campionato della Champions League: la Juventus - al momento prima in Serie A e reduce dal 4-3 sull’Inter - sfida il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è alle 21. Questa è la prima partita delle squadre italiane nel torneo. Domani, 17 settembre, tocca all’Inter in trasferta con l’Ajax. Giovedì il Napoli vola in Inghilterra per affrontare il Manchester City, l’Atalanta va a Parigi dove la attende il PSG (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).
Il tabellino di Juventus-Borussia Dortmund LIVE
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. All. Tudor.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac.
