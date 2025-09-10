Juve presenta terza maglia 2025/26: firmata Adidas e ispirata a Langhe

La divisa ha un forte richiamo vintage, che riporta alla memoria le divise indossate dai bianconeri tra gli anni ’80 e ’90. Torna anche la zebra, simbolo storico della squadra, che campeggia sul petto mentre sullo sfondo si intravedono viticci e fiori. Il capo è già disponibile nello store ufficiale
La Juventus ha presentato la sua terza maglia per la stagione 2025/2026 e il nuovo kit non passa inosservato. Si tratta di una divisa dal forte richiamo vintage, che riporta alla memoria le maglie indossate dai bianconeri tra gli anni ’80 e ’90.
Le immagini ufficiali, già diffuse e con la maglia disponibile negli store del club, mostrano un design a tinta unita, arricchito da una particolare grafica: una zebra, simbolo storico della squadra, campeggia sul petto mentre sullo sfondo si intravedono alberi e fiori.
Non è solo un esercizio di stile, ma anche un omaggio al territorio. La nuova divisa è infatti ispirata alle Langhe, il paesaggio piemontese celebre per le sue colline punteggiate di vigneti e per i suoi vini pregiati, riconosciuti come patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Un mix di tradizione e identità territoriale che mira a conquistare non solo i tifosi più nostalgici, ma anche gli appassionati di moda calcistica.
