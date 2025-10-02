Esplora tutte le offerte Sky
Europa League, cade la Roma e pareggia il Bologna. Conference, in campo la Fiorentina

Sport
©Ansa

I giallorossi vengono sconfitti 1-0 in casa, decide il gol di Haraldsson. Gli uomini di Italiano invece impattano 1-1 contro il Friburgo al Dall’Ara, con le reti realizzate da Orsolini e Adamu

ascolta articolo

È amara la seconda giornata del girone per le squadre italiane impegnate in Europa League (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Nei match di questo pomeriggio, infatti, la Roma ha perso 1-0 in casa contro il Lille: a decidere il gol di Haraldsson nel primo tempo. Il Bologna, in campo allo stesso orario della squadra di Gasperini, ha invece pareggiato 1-1 al Dall’Ara contro il Friburgo: le reti sono state segnate da Orsolini e Adamu. Alle 21, invece, è iniziato il match della Fiorentina che affronta il Sigma Olomuc in Conference League.

La cronaca di Roma-Lille

Soffre la Roma a inizio primo tempo, e va sotto dopo appena 6 minuti per il gol di Haraldsson. Gli uomini di Gasperini provano a rispondere, ma è il Lille ad andare più vicino al raddoppio. Nella ripresa non cambia il copione della partita, con gli ospiti che si rendono più pericolosi dei padroni di casa. Nel finale, incredibile situazione su un calcio di rigore concesso alla Roma: viene battuto tre volte, ma tutte e tre le volte viene parato dal portiere Ozer. Il risultato non cambia più e la Roma perde in casa 1-0 contro il Lille.

Il tabellino di Roma-Lille 0-1

 

6’ Haraldsson

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Celik, Ndicka, Hermoso (10' st Mancini), Wesley, Cristante (24' st Koné), El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Pellegrini (10' st El Shaarawy), Ferguson (33' st Dovbyk). All. Gasperini

 

 

LILLE (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk (24' st Perraud), Bouaddi, Bentaleb (18' st André), Correia, Haraldsson (18' st Fernandez), Sahraoui (44' st Mukau), Giroud (18' st Igamane). All. Genesio

 

Ammoniti: Bouaddi per gioco falloso, Mandi per tocco di mano e Ozer per perdita di tempo.

La cronaca di Bologna-Friburgo

Parte bene la squadra di Italiano, che pressa alto e controlla il possesso palla. A metà del primo tempo è Orsolini a portare avanti i padroni di casa, segnando al minuto 29. Il Bologna rimane in controllo fino all’intervallo. Ma nella ripresa il Friburgo inizia con tutt’altro piglio e dopo un paio d’occasioni trova il pareggio con Adamu su calcio di rigore al minuto 57. Nella mezz’ora che porta alla conclusione ci sono possibilità per entrambe le squadre di segnare, ma il risultato non cambia più e Bologna-Friburgo termina 1-1.

Il tabellino di Bologna-Friburgo 1-1


29’ Orsolini, 57’ rig. Adamu

 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis (21' st Miranda), Freuler, Ferguson (48' st Fabbian), Orsolini ( 21' st Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (32' st Rowe), Castro (21' st Dallinga). All.: Italiano.    

 

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo (36' st Gunter), Eggestein, Osterhage, Beste (30' st Dinkci), Manzambi (36' st Holer), Grifo (1' st Scherhant), Adamu (43' st Matanovic). All.: Schuster.    

 

Ammoniti: Makengo, Holm per gioco scorretto; Skorupski, Lienhart per comportamento non regolamentare.

