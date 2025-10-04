Serie A, Lazio-Torino 3-3 e Parma-Lecce 0-1. Alle 18 Inter-Cremonese

Dopo l'anticipo Verona-Sassuolo, vinto dai neroverdi per 1-0, la 6^ giornata di campionato prosegue con altre quattro partite. All'Olimpico il match finisce con un pareggio incredibile su rigore al 103'. Al Tardini decide una rete di Sottil. Alle 20.45 l'Atalanta ospita il Como ascolta articolo

Prosegue con altre quattro partite la 6^ giornata di Serie A, che si è aperta venerdì sera al Bentegodi con la vittoria del Sassuolo sui padroni di casa dell'Hellas per 1-0. Due i match delle 15 di oggi: Lazio-Torino è finita 3-3, Parma-Lecce è terminata 0-1. Alle 18 l'Inter ospita a San Siro la Cremonese, poi alle 20.45 tocca ad Atalanta-Como. Domani si torna in campo con Udinese-Cagliari (ore 12.30), Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma (ore 15), Napoli-Genoa (ore 18) e Juventus-Milan (ore 20.45) (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A)

Lazio-Torino, la cronaca della partita All'Olimpico ci prova subito Ngonge, al 16' il Torino trova il vantaggio con un gol di Simeone. Al 24' arriva il pareggio della Lazio: segna Cancellieri su assist di Pedro. Asllani sfiora la rete ma Provedel devia in angolo. Al 37' Israel salva prima su Cataldi e poi su Dia con una splendida doppia parata. Tre minuti dopo i padroni di casa trovano il 2-0 e la ribaltano con la doppietta di Cancellieri. Nella ripresa ci provano Castellanos e Asllani, poi al 73' arriva il pareggio del Toro: gol di Adams. Sul finale la Lazio rischia per un tiro di Dembele che però non trova lo specchio. Poco dopo Castellanos di testa sul secondo palo, Israel para. Al 92' Adams vicinissimo al gol, Provedel mette in angolo, ma un minuto dopo è Coco a chiuderla trovando la rete del 3-2 per i granata. Seguono attimi di tensione quando Piccinini fa proseguire dopo un contrasto fra Coco e Noslin che va giù in area, poi il check al Var: è rigore per la Lazio, che non sbaglia con Cataldi e chiude il match sul 3-3. Il tabellino di Lazio-Torino 3-3 16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3' Coco (T), 90' + 13' Rig. Cataldi (L) LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (45' st Lazzari); Cataldi, Basic (22' st Belahyane); Cancellieri, Dia (36' st Noslin), Pedro (21' st Isaksen); Castellanos. All.: Sarri TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen (34' st Dembele), Coco, Maripan, Lazaro (18' st Nkounkou); Tameze (25' st Masina), Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic (25' st Adams), Simeone (34' st Gineitis). All.: Baroni Ammoniti: Asslani, Romagnoli, Casadei, Castellanos, Maripan per gioco scorretto, Cataldi per proteste. Vedi anche Calcio, la Fifa ha presentato "Trionda", il pallone dei Mondiali 2026