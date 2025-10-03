Serie A, il Sassuolo batte il Verona 1-0 al Bentegodi. HIGHLIGHTS

Con la vittoria del Sassuolo sul Verona per 1-0 si è aperta la 6^ giornata di Serie A. Al Bentegodi i neroverdi in trasferta portano a casa tre punti grazie a un gol di Pinamonti ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il turno prosegue domani, sabato 4 ottobre, con Parma-Lecce e Lazio-Torino alle 15, Inter-Cremonese alle 18 e Atalanta-Como alle 20.45. Domenica tocca a Udinese-Cagliari (ore 12.30), Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma (ore 15), Napoli-Genoa (ore 18) e Juventus-Milan (ore 20.45).

Hellas Verona-Sassuolo, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Al Bentegodi subito occasione per il Sassuolo con Volpato, Nelsson respinge con il corpo. I padroni di casa rispondono con un tentativo di Serdar. Al 16’ rigore per il Verona per un sospetto fallo di mano in area, ma dopo un check al Var il penalty viene revocato. Poi ci prova Giovane, respinto da Vranckx. In chiusura di primo tempo ancora un’occasione per il brasiliano, Muric blocca in tuffo. Poi Laurientè su punizione, Montipò alza in angolo. Nella ripresa ancora pericoloso Giovane, poi arriva un rigore per il Sassuolo ma anche questo viene annullato dopo un check al Var. Al 69’ di nuovo un penalty per la squadra di Fabio Grosso: Tira Pinamonti, Montipò respinge ma l’attaccante mette in rete la ribattuta. Il Verona ci prova ancora con Orban e Akpa Akpro. Sono sei i minuti di recupero, ma il risultato non cambia ed è il Sassuolo a portare a casa 3 punti.

Il tabellino di Verona-Sassuolo 0-1

71' Pinamonti

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (30' st Niasse), Gagliardini (15' st Akpa Akpro), Bernede (30' st Sarr), Bradaric (39' st Kastanos); Giovane (39' st Mosquera), Orban. All.: Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné (36' st Iannoni), Matic, Vranckx (13' st Thorstvedt); Volpato (13' st Fadera), Pinamonti (41' st Cheddira), Laurienté (13'st Pierini). All.: Grosso

Ammoniti: Grosso e Cheddira per proteste, Serdar e Belghali per gioco falloso, Pierini e Muric per comportamento non regolamentare.