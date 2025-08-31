Serie A, Genoa-Juventus 0-1. Toro-Fiorentina finisce 0-0. VIDEO

Si chiude la seconda giornata di campionato. Vittoria dei bianconeri al Luigi Ferraris, con rete di Vlahovic. Nessun gol per il Toro e la Viola ascolta articolo

Si chiude la seconda giornata di Serie A. Nei primi due match la Juventus in trasferta ha battuto il Genoa (gol di Vlahovic), il Torino ha pareggiato con la Fiorentina (0-0). In serata Inter-Udinese e Lazio-Verona. Negli anticipi di venerdì il Lecce ha perso 0-2 contro il Milan, mentre la Cremonese ha battuto 3-2 il Sassuolo. Sabato 30 il Bologna è riuscito a imporsi sul Como per 1-0, il Parma ha pareggiato con l'Atalanta, Pisa-Roma è finita 0-1 e Napoli-Cagliari 1-0. GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A.

La cronaca di Genoa-Juventus Al Luigi Ferraris il match tra Genoa e Juventus inizia a ritmi tesi ma non trova nessun colpo di scena per tutto il primo tempo, con i rossoblù che si avvicinano davvero al gol solo con Ellertson e gli ospiti che si risvegliano negli ultimi 10 minuti: ci provano Gatti e David, che butta via un gol. La partita si sblocca al 73' con un colpo di testa di Vlahovic. Finisce 0-1. Il tabellino di Genoa-Juventus 0-1 (GLI HIGHLIGHTS) Gol: nel st 28' Vlahovi GENOA (4-3-3): Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin, Ellertsson (32' st Vitinha), Frendrup (32' st Ekhator), Masini, Carboni (20' st Malinovskyi), Colombo (32' st Ekuban), Stanciu (20' st Thorsby). All.: Vieira. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli (17' , Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (17' st Kostic), Conceicao (38' st Gonzalez), Yldiz (45' st Mckennie), David (17' st Vlahovic). All.: Tudor. Ammoniti: Joao Mario, Ostigard, Koopmeiners per gioco falloso.

La cronaca di Torino-Fiorentina Anche Torino-Fiorentina inizia piano e si movimenta solo verso la fine dei primi 45 minuti, quando Casadei e Simeone tentano (invano) l'assalto alla rete dei viola e Piccoli e Dodò dei padroni di casa (anche loro senza sfondare). Il Toro torna in campo carico, ma la Fiorentina risponde bene: ci riprova Dodò, bloccato da Israel. Poi non arrivano più occasioni particolari, il match si chiude senza gol. Il tabellino di Torino-Fiorentina 0-0 (GLI HIGHLIGHTS) TORINO (4-3-3): Israel, Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi (31' st Lazaro), Casadei, Asllani (36' st Tameze), Ilic (31' st Gineitis), Ngonge (36' st Aboukhlal), Simeone (17' st Adams), Vlasic (1 Paleari, 71 Popa, 5 Masina, 6 Ilkhan, 14 Anjorin, 21 Dembele, 91 Zapata, 92 Njie). All. Baroni. FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea, Comuzzo (1' st Kouadio), Pongracic, Ranieri, Dodo, Sohm (1' st Fagioli), Mandragora (21' st Ndour), Gosens, Gudmundsson (38' st Fazzini), Kean, Piccoli (32' st Dzeko). All. Pioli. Ammoniti: Sohm, Vlasic, Pongracic, Lazaro per gioco falloso.