Nazionale, i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nazionale, ecco i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito. Torna Mancini

Sport
©Getty

Oltre al neo difensore del Liverpool e al centravanti dell'Inter prima chiamata per il centrocampista del Bologna Fabbian. Ritrova anche l'azzurro anche Scamacca, assenti Ricci e Chiesa. In campo il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia e l'8 contro Israele a Debrecen

ascolta articolo

Riparte il cammino della Nazionale nelle qualificazioni mondiali. L'Italia tornerà in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia, mentre lunedì 8 a Debrecen, in Ungheria, se la vedrà con Israele. A Bergamo ci sarà l'esordio da commissario tecnico di Gennaro Gattuso, che ha convocato 28 calciatori per il raduno in programma da domenica al Centro tecnico di Coverciano: prima chiamata per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, mentre a oltre un anno di distanza dall'Europeo tedesco tornano in azzurro Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca. 

L'elenco dei 28 convocati dal ct Gattuso

Questi i 28 convocati del ct Gattuso:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTO: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio). 

La situazione in classifica e il regolamento

Quanto alla situazione nel girone delle qualificazioni mondiali, Italia ed Estonia sono appaiate a quota tre punti al terzo posto del Gruppo I, che vede in testa a punteggio pieno la Norvegia con 12 punti (+11 di differenza reti) e Israele secondo a sei. Gli azzurri, sconfitti per 3-0 dalla Norvegia a Oslo e poi vittoriosi 2-0 con la Moldova a Reggio Emilia nelle prime due partite giocate a giugno, hanno però disputato due gare in meno rispetto a Norvegia ed Estonia e una in meno di Israele e Moldova, fanalino di coda del girone e ancora senza punti all'attivo. La prima classificata si qualificherà direttamente per il Mondiale, mentre la seconda dovrà cercare di conquistare il pass per la fase finale del torneo iridato attraverso i play-off

Sport: Ultime notizie

Us Open, Darderi battuto da Alcaraz. In campo Paolini, sabato Sinner

Sport

Sui campi di Flushing Meadows Darderi non è riuscito a sconfiggre il campione spagnolo, Paolini...

Paolini e Darderi

Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2. Adesso Lecce-Milan

Sport

La seconda giornata di campionato si è aperta al Giovanni Zini con la vittoria dei grigiorossi,...

Nazionale, i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito

Sport

Oltre al neo difensore del Liverpool e al centravanti dell'Inter prima chiamata per il...

Nuoto, le Azzurre Pilato e Tarantino fermate a Singapore per furto

Sport

Le due atlete pugliesi, che si erano trattenute in vacanza dopo i Mondiali di nuoto che si sono...

Sorteggi Europa League e Conference, ecco le avversarie delle italiane

Sport

Concluso il sorteggio della League Phase di Europa League e Conference League. L'urna di...

epa12332963 The UEFA Europa League (L) and UEFA Conference League trophies on display before the draws for the league phase of both competitions at the Grimaldi Forum in Monaco, 29 August 2025. EPA/MOHAMMED BADRA

Sport: I più letti