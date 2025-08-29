Nazionale, i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito

Oltre al neo difensore del Liverpool e al centravanti dell'Inter prima chiamata per il centrocampista del Bologna Fabbian. Ritrova anche l'azzurro anche Scamacca, assenti Ricci e Chiesa. In campo il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia e l'8 contro Israele a Debrecen

Riparte il cammino della Nazionale nelle qualificazioni mondiali. L'Italia tornerà in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia, mentre lunedì 8 a Debrecen, in Ungheria, se la vedrà con Israele. A Bergamo ci sarà l'esordio da commissario tecnico di Gennaro Gattuso, che ha convocato 28 calciatori per il raduno in programma da domenica al Centro tecnico di Coverciano: prima chiamata per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, mentre a oltre un anno di distanza dall'Europeo tedesco tornano in azzurro Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

L'elenco dei 28 convocati dal ct Gattuso

Questi i 28 convocati del ct Gattuso:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTO: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

La situazione in classifica e il regolamento

Quanto alla situazione nel girone delle qualificazioni mondiali, Italia ed Estonia sono appaiate a quota tre punti al terzo posto del Gruppo I, che vede in testa a punteggio pieno la Norvegia con 12 punti (+11 di differenza reti) e Israele secondo a sei. Gli azzurri, sconfitti per 3-0 dalla Norvegia a Oslo e poi vittoriosi 2-0 con la Moldova a Reggio Emilia nelle prime due partite giocate a giugno, hanno però disputato due gare in meno rispetto a Norvegia ed Estonia e una in meno di Israele e Moldova, fanalino di coda del girone e ancora senza punti all'attivo. La prima classificata si qualificherà direttamente per il Mondiale, mentre la seconda dovrà cercare di conquistare il pass per la fase finale del torneo iridato attraverso i play-off