Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2. Adesso Lecce-Milan

Si è aperta la seconda giornata di Serie A. Ad aprire le danze il match tra Cremonese e Sassuolo, vinto dai padroni di casa per 3-2 (salvato ai recuperi dal gol di De Luca, su rigore). Altra partita di oggi Lecce-Milan. Domani, 30 agosto, si giocano Bologna-Como (alle 18.30), Parma-Atalanta (18.30), Napoli-Cagliari (20.45) e Pisa-Roma (20.45). Domenica 31 è il turno di Genoa-Juventus (18.30), Torino-Fiorentina (18.30), Inter-Udinese (20.45) e Lazio-Hellas Verona (20.45). GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A.