Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2. Adesso Lecce-Milan

Serie A, la Cremonese batte il Sassuolo 3-2. Adesso il Lecce affronta il Milan

Sport
La seconda giornata di campionato si è aperta al Giovanni Zini con la vittoria dei grigiorossi, grazie all'ultima rete in extremis di De Luca. I ragazzi di De Francesco giocano contro i rossoneri

Si è aperta la seconda giornata di Serie A. Ad aprire le danze il match tra Cremonese e Sassuolo, vinto dai padroni di casa per 3-2 (salvato ai recuperi dal gol di De Luca, su rigore). Altra partita di oggi Lecce-Milan. Domani, 30 agosto, si giocano Bologna-Como (alle 18.30), Parma-Atalanta (18.30), Napoli-Cagliari (20.45) e Pisa-Roma (20.45). Domenica 31 è il turno di Genoa-Juventus (18.30), Torino-Fiorentina (18.30), Inter-Udinese (20.45) e Lazio-Hellas Verona (20.45). GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A.

La cronaca di Cremonese-Sassuolo

Il primo tempo si gioca ad alta intensità ma scivola via senza colpi di scena fino agli ultimi 10 minuti, quando la Cremonese mette a segno due reti: al 37’ è gol di Terracciano su assist di Vandeputte, al 39’ si passa 2-0 grazie a Vázquez, imboccato da Sanabria. Al 63' la partita si riapre, con Pinamonti (servito da Volpato) che la porta sul 2-1. Dieci minuti dopo il raddoppio: al 73' è rete di Berardi. La Cremonese sembra poi ripassare in vantaggio all'84' con gol di Okereke, che però viene annullato per spinta di Floriani Mussolini a danno di Candè. La terza rete per i padroni di casa arriva nei recuperi: su rigore De Luca mette fine al match e porta la sua squadra sul 3-2.

Il tabellino di Cremonese-Sassuolo 3-2

Gol: nel pt 37' Terracciano, 39' Vazquez, nel st 18' Pinamonti, 28' (rig.) Berardi, 47'st (rig.) De Luca

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Bianchetti, Baschirotto, Zerbin (36' Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (21' st Grassi), Vandeputte (29'st Payero), Pezzella, Vazquez (29'st Okereke), Sanabria (36'st De Luca). All: Nicola.   

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (1'st Candè), Vranckx (23'st Lipari), Matic (36'st Iannoni), Boloca (1'st Volpato), Berardi, Pinamonti, Laurienté (23'st Fadera). All.: Grosso.

Ammoniti: per gioco falloso Sanabria, Doig, Grassi, Iannoni.

