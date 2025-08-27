Alessandro Florenzi annuncia il ritiro a 34 anni: "Il calcio sarà per sempre parte di me"

L'ex giocatore della Nazione e di Milan e Roma ha ringraziato tifosi, compagni, allenatori, staff e dirigenti. “È stato bello, anzi bellissimo,” ha detto, salutando il calcio con un “a presto

Alessandro Florenzi ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico con un emozionante post su Instagram, dopo la scadenza del contratto con il Milan il 30 giugno 2025. "Grazie di tutto, amico mio - inizia il giocatore - i hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all'ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato".

La vittoria dell'Europeo del 2021

Nel suo commiato al calcio giocato, Florenzi ringrazia l'agente, Alessandro Lucci, poi ogni compagno, allenatore e dirigente avuto nel corso della propria carriera perché "giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore". Florenzi conclude: "Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me". Cresciuto nella Roma, dopo un prestito al Crotone, ha giocato con i giallorossi dal 2012 al 2019, seguito da prestiti a Valencia e PSG, per poi chiudere la carriera al Milan, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Il punto più alto è stato la vittoria dell’Europeo 2021 con l’Italia a Wembley.