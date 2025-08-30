Serie A, 2^ giornata: Bologna-Como 1-0 e Parma-Atalanta 1-1

Prosegue la seconda giornata di campionato. Nei primi due match di oggi, 30 agosto, il Bologna è riuscito a imporsi sul Como per 1-0, mentre il Parma ha pareggiato con l'Atalanta. In serata Pisa-Roma e Napoli-Cagliari. Domani è il turno di Genoa-Juventus (18.30), Torino-Fiorentina (18.30), Inter-Udinese (20.45) e Lazio-Hellas Verona (20.45). GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A.