Serie A, 2^ giornata: Bologna-Como 1-0 e Parma-Atalanta 1-1

Serie A, Bologna-Como 1-0 e Parma-Atalanta 1-1. Ora Napoli-Cagliari e Pisa-Roma

Sport
©Ansa

Prosegue la seconda giornata di campionato. Vittoria dei padroni di casa al Dall'Ara (gol di Orsolini), pareggio al Tardini

Prosegue la seconda giornata di campionato. Nei primi due match di oggi, 30 agosto, il Bologna è riuscito a imporsi sul Como per 1-0, mentre il Parma ha pareggiato con l'Atalanta. In serata Pisa-Roma e Napoli-Cagliari. Domani è il turno di Genoa-Juventus (18.30), Torino-Fiorentina (18.30), Inter-Udinese (20.45) e Lazio-Hellas Verona (20.45). GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A.

La cronaca di Parma-Atalanta

Il primo tempo tra Parma e Atalanta finisce sullo 0-0: l'Atalanta si avvicina alla rete con Scamacca, che però finisce sul palo, il Parma con Bernabè, che però non riesce a neutralizzare Carnesecchi. La partita si sblocca nella ripresa. Al 79' Palisic porta i bergamaschi in vantaggio, su imboccata di Krstovic. Il Parma risponde: all'86' Cutrone la porta sull'1-1, dopo che Carnesecchi era riuscito a respingere un'altra offensiva di Carnesecchi.

Il tabellino di Parma-Atalanta 1-1

Gol: nel st al 34' Pasalic, 40' Cutrone

PARMA (5-3-2): Suzuki, Lovik, Delprato, Circati, Valenti, Valeri, Bernabè (45' st Estevez), Keita (36' st Ordonez), Sorensen (36' st Cutrone), Almqvist (11' st Oristanio), Pellegrino. All.: Cuesta.    

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini (43' st Brescianini), Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski (20' Zappacosta), De Ketelaere, Maldini (20' st Sulemana K.), Scamacca (20' st Krstovic). All.: Juric.

Ammoniti: Hien e Valenti per gioco falloso, De Roon e Oristanio per comportamento non regolamentare.

La cronaca di Bologna-Como

Al Dall'Ara i padroni di casa riescono a rifarsi dalla sconfitta contro la Roma, vincendo contro il Como (che invece nella sua prima partita aveva battuto la Lazio). A decidere il match è il gol di Orsolini al 59'.

Il tabellino di Bologna-Como 1-0

Gol: nel st 14' Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Vitik (1' st Lucumi), Heggem, Lykogiannis (37' st Miranda), Freuler, Moro (20' st Pobega), Orsolini, Fabbian (20' st Odgaard), Cambiaghi, Castro (28' st Dallinga). All.: Italiano.    

COMO (4-2-3-1): Butez, Van der Brempt (27' pt Smolcic), Ramon, Kempf, Valle, Da Cunha (36' st Baturina), Perrone (1' st Roberto), Vojvoda (12' st Kuhn), Paz, Rodriguez, Douvikas (12' st Morata). All.: Fabregas

Ammoniti: Cambiaghi, Perrone, Smolcic, Vitik, Lucumi, Ramon per gioco scorretto; per comportamento non regolamentare.

