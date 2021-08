Tokyo 2020, Italia bronzo nella staffetta 4x100 misti

I nuotatori Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso alle spalle di Usa (oro e record del mondo) e Gran Bretagna. Federica Pellegrini sesta nella sua ultima gara olimpica. La squadra del fioretto maschile fuori ai quarti col Giappone. Per la vela Ruggero Tita e Caterina Banti, quando manca solo la Medal Race, sono già sicuri di portare a casa almeno la medaglia d'argento nella classe Nacra 17. Simone Biles si ritira anche dalla finale di corpo libero Condividi:

Arriva dal nuoto una nuova medaglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo (IL MEDAGLIERE - TUTTI I SUCCESSI DELL'ITALIA). L’Italia è bronzo nella staffetta 4x100 misti di nuoto maschile: Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso alle spalle di Usa (oro e record del mondo) e Gran Bretagna. Quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri (CHI È) nella finale olimpica dei 1500 stile libero. Federica Pellegrini (TUTTI I SUCCESSI DI FEDERICA PELLEGRINI) dopo gli ultimi 100 metri alle Olimpiadi, nuotati in stile libero con la staffetta 4x100 mista, sesta nella finale: "Sono molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo. Sono stati anni incredibili, con un'altalena di emozioni”. La squadra del fioretto maschile fuori ai quarti col Giappone. Dopo 13 anni, la vela italiana torna sul podio delle Olimpiadi: Ruggero Tita e Caterina Banti, quando manca solo la Medal Race, sono già sicuri di portare a casa almeno la medaglia d'argento nella classe Nacra 17. Simone Biles si ritira anche dalla finale di corpo libero.

Azzurri dei 400 misti: “Siamo al settimo cielo" leggi anche Olimpiadi di Tokyo 2020, il medagliere dell'Italia "Siamo al settimo cielo", hanno detto Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi dopo la medaglia di bronzo. "Nel nostro gruppo c'è grande unione: sapevamo che le prime due (Usa e Gran Bretagna) erano irraggiungibili. L'oro? Ce lo prenderemo a Parigi 2024".

Paltrinieri: “Non mi tiro indietro: faccio anche la 10 km in mare” approfondimento Paltrinieri, argento stupendo a Tokyo: “Un miracolo”. LA FOTOSTORIA Nella finale dei 1500 stile libero che ha visto Paltrinieri chiudere al quarto posto, l'oro è stato vinto dallo statunitense Robert Finke, l'argento dall'ucraino Mykhailo Romanciuk, il bronzo dal tedesco Florian Weelbrock. "Sono qui e non mi tiro indietro: faccio anche la 10 chilometri in mare", ha commentato Paltrinieri. "Ero stanchissimo, a metà gara ero distrutto. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo, arrivare nel modo giusto al momento giusto", ha aggiunto l'azzurro, che ha dovuto fare i conti con la mononucleosi: "La gara in acque aperte è stata la domanda degli ultimi mesi: mi dicevano che non dovevo farla, ma io la faccio".

Pellegrini saluta le Olimpiadi con i suoi ultimi cento metri approfondimento Nuoto, tutti i successi di Federica Pellegrini alle Olimpiadi Con gli ultimi cento metri di Federica Pellegrini alle Olimpiadi, la staffetta azzurra 4x100 mista femminile ha chiuso la finale di Tokyo al quinto posto. Le azzurre (Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini) hanno "toccato" in 3'56''68. Oro all'Australia, argento agli Usa, bronzo al Canada. "Un dopo come Valentina Vezzali"? Mi sembrerebbe davvero troppo..", ha detto Pellegrini rispondendo alle domande su eventuali ruoli extrasportivi: "La politica? Io non sono molto diplomatica. Vorrebbe dire che sarei la prima vera... Intendo dire che sarei molto sorpresa nello scoprimi diplomatica e politica". E sul futuro ha aggiunto: "Sono ancora col costume addosso, non so in che parte del mondo e a quale fuso: aspettiamo le proposte e vediamo".

Subito fuori ai quarti l’Italia del fioretto maschile

approfondimento Da Samele a Pizzolato, le medaglie azzurre a Tokyo Un’altra delusione per la scherma italiana, che lascia Tokyo 2020 senza ori: nell’ultima gara la squadra del fioretto maschile è stata subito eliminata. Nei quarti di finale, gli azzurri (Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola che ha sostituito l'infortunato Andrea Cassarà) sono stati sconfitti dal Giappone per 45-44. "Il livello è altissimo: da queste Olimpiadi è evidente, ormai il mondo ci ha presi", ha detto Avola. "Per me - ha aggiunto - è stato un incubo. Non pensavo di chiudere in questa maniera". "Dovremo fare un'analisi per capire cosa è successo", ha ammesso Alessio Foconi.

Vela sul podio, Tita-Banti sicuri di portare a casa almeno l'argento leggi anche Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara domenica 1 agosto Per la vela, la coppia mista Ruggero Tita e Caterina Banti - in testa alla classifica generale fin dalla prima giornata di gare - ha incrementato ulteriormente il vantaggio sui più diretti inseguitori della Gran Bretagna e adesso può permettersi anche un sesto posto in occasione della regata finale di martedì prossimo, 3 agosto, per conquistare l'oro. Se andranno peggio, allora sarà argento, con la Germania terza a -24.



Le altre gare degli Azzurri approfondimento Chi è Lucilla Boari, prima italiana a vincere una medaglia nell'arco Lorenzo Zazzeri ha chiuso al settimo posto la finale olimpica dei 50 stile libero, con il tempo di 21''78. La medaglia d'oro è stata vinta dall'americano Caeleb Dressel in 21''07 (record olimpico), al quarto oro (il terzo individuale) a Tokyo 2020. Argento al francese Florent Manaudou, bronzo al brasiliano Bruno Fratus. L'azzurra Sara Fantini, 23enne di Fidenza, si è classificata per la finale del martello donne con la misura di 71,68 che le è valsa il 12/o posto complessivo e quindi l'ammissione alla sfida in cui le migliori si giocheranno le medaglie. Nell'atletica Davide Re si qualifica alle semifinali dei 400 metri, ripescato dopo aver chiuso la sua batteria in 45'46''.