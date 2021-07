Giochi con me? 21 libri per bambini per scoprire le Olimpiadi

Ecco una carrellata dei libri per i più piccoli dedicata ai Giochi olimpici. Per scoprire come sono nati, quali sono stati gli eroi più famosi, i segreti, le curiosità. Per sognare di diventare i campioni di domani. Buona lettura!

Incollati al televisore per seguire gli atleti italiani alle olimpiadi. Ma come è nata questa competizione? Qual è la sua origine? (La nascita delle Olimpiadi, Luca Blengino Editore: EL). Vi immaginate come è stata la prima Olimpiade? Chi si è sfidato? Quali paesi, quali atleti? (La fantastica storia della prima Olimpiade Andrea Valente Editore: Gallucci).

Quali sono state le sfide più incredibili? (Storie incredibili delle Olimpiadi. I fatti più curiosi, i record più strani, gli uomini e le donne che hanno fatto la storia di Luciano Wernicke Ed. De Agostini) E quelle più emozionanti? (Momenti di gloria. Storie ed emozioni delle Olimpiadi Curatore: Valentina Clemente, Marco Mazzoni Editore: Cento Autori - Olimpiadi. Storie, curiosità e campioni Veruska Motta Ed. White star).

Anche nella foresta ci sono le Olimpiadi, lo sapevate? Si sfidano gli animali e tutto il bosco applaude (Le Olimpiadi degli animali di Virginie Morgand ed. La Nuova Frontiera Junior - Le più belle storie. Paperiadi Editore: Disney Libri). A volte con un allenatore mooolto speciale (Un coach per le Olimpiadi di Geronimo Stilton Ed. Piemme)

Ci sono però eroi che vanno oltre lo sport (Le Olimpiadi del coraggio. Semplicemente eroi di Paola Capriolo - Alfonsina corre. La storia vera di una ciclista coraggiosa di Joan Negrescolor Ed.Terre di Mezzo), diventano miti, esempi da seguire (Stelle in equilibrio Daria Bertoni Ed. Mondadori - La ragazza che imparò a volare. Storia di Simone Biles di Viviana Mazza Ed. Mondadori - A testa in giù. Storia di una sincronette di Sara Sgarzi Ed. EL - Stelle in equilibrio Daria Bertoni Ed. Mondadori).

Avevrsari in gara, amici nella vita. Storie meravigliose di eroi contemporanei. Uomini e donne che hanno fatto la storia dello sport, che sono diventati eroi nazionali. I nostri eroi. Da non dimenticare.