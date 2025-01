Oroscopo settimanale, le previsioni da 7 al 12 gennaio segno per segno

Siamo già entrati in una nuova settimana, tutta da vivere: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Una nuova settimana è già iniziata. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 7 al 12 gennaio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Una settimana di transizione dopo le festività, con un mix di riflessioni sul passato e progetti futuri. Le relazioni affettive intensificano il loro legame, ma attenzione alle zone d'ombra da risolvere. Energia positiva nel lavoro con progetti in cantiere. Buona fortuna nelle finanze, ma attenzione alle spese extra.

TORO Settimana di trasformazione, con armonia in amore e tranquillità in famiglia. Possibili sorprese e un week end di cambiamenti positivi. In amore, passione e dolcezza; nel lavoro, ambizioni e possibilità di crescita. Finanziamenti da valutare con attenzione.

GEMELLI L'oroscopo di questa settimana vi invita a bilanciare festeggiamenti e moderazione per vivere al meglio il periodo. Agite con obiettività, determinazione e attenzione ai dettagli per affrontare con successo sfide e opportunità.

CANCRO Settimana intensa con emozioni e energie al massimo, concentratevi per evitare distrazioni e errori. Scrutate ogni dettaglio nei viaggi e nelle relazioni amorose, potreste fare incontri interessanti o risvegliare la passione. Attenti agli investimenti, rimanete prudenti.

LEONE Dopo l’Epifania segna il ritorno alla routine, da affrontare con organizzazione e nuove idee. Dedicate tempo al relax per il vostro benessere, riflettete sulle relazioni e puntate su precisione ed efficienza sul lavoro. Rivisitate il budget per gestire al meglio le finanze.

VERGINE Inizio settimana con lieve confusione. Concentrazione ed efficienza al lavoro, ma emozioni turbate. Problemi familiari da affrontare con saggezza. Cambiamenti in amore e progetti professionali. Revisione delle finanze in corso, pazienza per incrementare entrate.

BILANCIA La fine delle feste porta buoni propositi e riflessioni da non rimandare. Occhi aperti su questioni familiari. In amore, festeggiamenti e fastidi contribuiscono a rendere nervosa l'aria di coppia. Al lavoro, attenti alla distrazione e alla svogliatezza. In ambito finanziario attenzione agli investimenti.

SCORPIONE Questa settimana promette energia, dolcezza e concentrazione. Le situazioni saranno più . In amore periodo perfetto per ravvivare il rapporto di coppia e conquistare nuove persone. Giornate produttive al lavoro e possibilità di crescita professionale.

SAGITTARIO Momenti di tensione familiare in arrivo, ma affrontateli con pazienza e comprensione emotiva. Nell'amore, confrontatevi sinceramente per far crescere una relazione sana. Nel lavoro, evitate critiche e mantenete le distanze da discussioni inutili. Fermate lo sviluppo di emozioni negative prima che crescano.

CAPRICORNO La settimana parte bene ma potrebbe finire nervosa, con consigli positivi per restare ottimisti. Buon momento per relazioni sociali, attenzione alle reazioni impulsive. Novità lavorative in vista, giudizio lucido sugli investimenti. Energia intellettuale in aumento.

ACQUARIO Fine delle feste tra sorrisi e gioia! Questa settimana avrete una grande voglia di godere della vita e dei suoi piaceri, specialmente in buona compagnia. Il ritorno alla routine non sarà troppo difficile e il resto della settimana potrebbe trascorrere tranquillamente.

PESCI Con la fine delle festività, arriva una fase più serena per i nati sotto il segno dei pesci. Le stelle promettono energia, grinta e maggiore sicurezza, così come empatia e sensibilità senza esasperazioni. Un momento ideale per riprendere il controllo della vita e stringere nuove amicizie.