Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara domenica 1 agosto

Nella nona giornata delle Olimpiadi sono numerose le discipline in cui sono impegnati i nostri atleti. Diversi di loro si giocano il podio. Paltrinieri cerca nei 1.500 sl la seconda medaglia dopo l'argento negli 800 sl. Tamberi è in finale nel salto in alto, mentre i velocisti Jacobs (fresco di record italiano) e Tortu si giocano l'ingresso nella finale nei 100 metri. Speranza di medaglia anche dalla scherma maschile. Italvolley in campo contro il Venezuela. Ecco tutti gli appuntamenti