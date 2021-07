Tokyo, altre due medaglie di bronzo: sono di Quadarella e Testa

La nuotatrice Azzurra è arrivata terza negli 800 sl. Bronzo nel pugilato per Irma Testa. Per la boxe italiana femminile si tratta di un traguardo storico. La staffetta 4x100 misti mista chiude quarta. Per l'atletica, record italiano e finale nel lancio del disco per Daisy Osakue. Per la sciabola a squadre donne, Azzurre in lizza per il bronzo. L'Italia del basket approda ai quarti. Nespoli è in finale per l'oro nel tiro con l'arco individuale

Arrivano altre due medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo: il super sabato ai Giochi si è aperto con il bronzo di Simona Quadarella negli 800 sl, poi è arrivato anche il bronzo nel pugilato di Irma Testa ( IL MEDAGLIERE DELL'ITALIA ). Mauro Nespoli intanto ha raggiunto la finale per l'oro nel tiro con l'arco individuale.

Dopo la delusione dei 1.500, Simona Quadarella ha saputo trovare le energie fisiche e soprattutto mentali per reagire e conquistare in rimonta il terzo posto negli 800 dominati, come da pronostico, dall'americana Kathleen Ledecky davanti alla sorprendente australiana Titmus. "Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa medaglia e ce l'ho fatta - ha raccontato una felicissima Quadarella - Ci ho messo cuore e anima, ma ho anche fatto una gara con la testa. Ho visto la gara di Paltrinieri e mi ha messo i brividi. 'Se ce l'ha fatta Greg con la mononucleosi - ho pensato - ce la posso fare anche io con la gastroenterite. Questo bronzo vale pù di qualsiasi altra cosa, dopo tanti anni di lavoro".

Non è bastata una straordinaria prestazione, con anima e cuore, ad Irma Testa per accedere alla finale olimpica della categoria fino a 57 chilogrammi nel pugilato. L'azzurra, comunque medaglia di bronzo, è stata sconfitta davvero di pochissimo dalla filippina Nesthy Patecio che si presentava da campionessa del mondo in carica. Testa ha vinto la prima ripresa, la filippina la seconda e successivamente la terza. Per la boxe italiana femminile, a Tokyo solo con quattro atlete (nessuno uomo), si tratta di una storica medaglia. Quella di Testa è anche la medaglia numero 600 dell'Italia, ovvero del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ai Giochi Olimpici Estivi. Complessivamente il nostro Paese nella storia ha conquistato 209 ori, 185 argenti e 206 bronzi.

Gli altri risultati degli Azzurri

È arrivato anche il quarto posto della staffetta mista mixed e la qualificazione di Lorenzo Zazzeri alla finale dei 50 stile con il 7imo tempo. Domani le ultime speranze azzurre nel nuoto con Paltrinieri nei 1.500 e le staffette 4x100. Bene anche Mauro Nespoli nella gara individuale dell'arco: l'azzurro ha sconfitto 6-0 il brasiliano Almeida qualificandosi per i quarti di finale. Subito eliminata, invece, l'Italia di judo nella gara mista a squadre, sconfitta 4-3 da Israele. La portabandiera Jessica Rossi nel mixed team del trap colpisce soltanto 67 piattelli su 75 condannando l'Italia al 12esimo posto (un ottimo 74/75 invece per De Filippis). La finale per l'oro vedrà di fronte la Spagna e il sorprendente San Marino, altra medaglia sicura che porta a due il totale. Nell'atletica grande risultato per Daisy Osakue: con 63,66 l'azzurra ha eguagliato il record italiano italiano di lancio del disco qualificandosi per la finale con la 5^ misura. Passano in semifinale Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, Linda Olivieri e Yadisleidis Pedroso nei 400 ostacoli. Inoltre la squadra di sciabola femminile sarà in gara per la medaglia di bronzo. Nella semifinale contro la Francia, il team azzurro è stato battuto 45-39. Prossimo avversario dell'Italia sarà la Corea. L'Italia del basket, intanto, ha battuto la Nigeria per 80-71 e si è qualificata per i quarti di finale.