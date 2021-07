Tokyo 2020, tutti gli italiani in gara sabato 31 luglio

Nell'ottava giornata delle Olimpiadi sono numerose le discipline in cui sono impegnati i nostri atleti. Diversi di loro si giocano il podio. Simona Quadarella cerca una medaglia nella finale 800m stile libero femminile. Per gli sport di squadra, da seguire Nigeria-Italia di basket maschile, Italia-Giappone per la pallanuoto maschile e Cina-Italia di volley femminile. Ecco tutti gli appuntamenti