10/10 ©Getty

Nella finale per il bronzo l’azzurra batte l'americana Brown con il punteggio di 7-1 e conquista la prima storica medaglia per l’Italia nell’arco femminile. “Svegliatemi, perché questo è un sogno e non ci credo ancora”, è il suo primo commento. "Per le donne del nostro movimento questa medaglia conta tantissimo, perché apre un percorso faticoso. Non potevo chiedere di meglio dopo che a Rio la medaglia a squadre era sfumata per poco"