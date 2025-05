MotoGp, Gp Silverstone in Gran Bretagna: vince Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, ha vinto il Gran premio della Gran Bretagna, settima prova del mondiale MotoGp. Sul circuito di Silverstone Johann Zarco (Honda) è arrivato secondo. Sul podio anche Marc Marquez (Ducati). Quarto Franco Morbidelli, quinto Alex Marquez. Fuori Pecco Bagnaia, scivolato al quarto giro. Out anche Fabio Quartararo, che si è ritirato a 7 giri dalla fine per problemi alla moto mentre era in testa

Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, ha vinto il Gran premio della Gran Bretagna , settima prova del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Silverstone, il pilota italiano ha trionfato a sorpresa dopo una gara show, caratterizzata da cadute, bandiere rosse, ripartenze e problemi tecnici. Bezzecchi ha tagliato il traguardo prima di Johann Zarco (Honda) e Marc Marquez (Ducati). Quarto Franco Morbidelli, quinto Alex Marquez. Fuori Pecco Bagnaia, scivolato al quarto giro. Out anche Fabio Quartararo: si è ritirato per problemi alla moto a 7 giri dalla fine, mentre era in testa con un buon margine. Nella classifica del Mondiale piloti Marc Marquez sale a 196 punti, Alex Marquez è secondo a -25, mentre Bagnaia scivola a -72.

La gara

A partire in pole position nel Gp di Gran Bretagna è stato Fabio Quartararo, seguito da Alex Marquez (che ha vinto la gara Sprint) e Francesco Bagnaia. Al via è subito caduto Alex Marquez, poi sono scivolati anche Marc Marquez mentre era in testa, Franco Morbidelli e Aleix Espargaro: una delle moto, probabilmente la Honda di quest'ultimo, ha perso dell’olio sulla pista. La gara è stata così interrotta al secondo giro con le bandiere rosse. Dato che non erano stati ancora percorsi tre giri, tutti i piloti - anche quelli caduti - si sono poi rischierati sulla griglia nelle posizioni originali per la nuova partenza. I giri, però, sono stati ridotti da 20 a 19 tornate. Dopo il nuovo via, Quartararo al comando e poi Bagnaia e Marc Marquez. Poco dopo Jack Miller si è scatenato, ha superato Marquez e Bagnaia e si è preso la seconda posizione. Nel terzo giro Bagnaia e Marc Marquez sono andati lunghi e rientrati al decimo e nono posto. A 16 giri dalla fine caduta di Bagnaia, costretto al ritiro. A 13 giri dalla fine, Quartararo è ancora al comando ma dietro le posizioni sono cambiate: secondo Marco Bezzecchi, poi Johann Zarco, Miller e Morbidelli. A 10 giri dal traguardo, Bezzecchi sempre a caccia di Quartararo, poi Zarco e dietro il duello per il quarto posto tra Marc Marquez e Morbidelli. Al 12esimo giro problema per Quartararo, costretto al ritiro: Bezzecchi in testa, davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. A 5 giri dalla fine, Bezzecchi sempre in testa, poi Zarco e Marc Marquez. Dietro bagarre tra Miller e Morbidelli per il quarto posto, poi Miller è andato largo ed è scivolato indietro. A tagliare per primo il traguardo è stato Bezzecchi, poi Zarco. Terzo Marc Marquez, che nell’ultimo giro ha dovuto difendersi dal ritorno di Morbidelli, riuscendo a conservare il podio per meno di una incollatura. Alex Marquez ha chiuso quinto.