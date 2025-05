Formula 1, Gp Monaco: vince Norris davanti a Leclerc. Video highlights

Lando Norris vince il GP di Monaco di F1 . Il pilota della McLaren si è imposto sulle strade del Principato chiudendo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc , terza l'altra McLaren di Oscar Piastri. Ai piedi del podio la Red Bull di Max Verstappen , passato in testa per buona parte del GP, ma costretto alla seconda sosta (ora obbligatoria) proprio nelle tornate finali e scivolato così al quarto posto. Quinta piazza per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton , che guadagna due posizioni rispetto alla griglia iniziale.

La cronaca della gara

Norris parte aggressivo e tiene la prima posizione nonostante l’attacco di Leclerc. La Sauber di Bortoleto va subito a muro: bandiera gialla e Virtual Safety Car. Si riparte al giro 5. Un altro incidente coinvolge Gasly. Intanto per i vari pit stop in testa si mette Verstappen, fino alla sua sosta al giro 29, quando Norris torna al comando davanti a Leclerc e Piastri, poi Verstappen e Hamilton. Al giro 38 si ritira Alonso. Di nuovo Verstappen leader con le soste ai box degli avversari mentre Leclerc si avvicina a Norris. Verstappen deve fermarsi per la seconda sosta obbligatoria ma tarda. Esce solo all'ultimo giro, dando via libera in testa a Norris che va a vincere davanti a Leclerc e Piastri.

Leclerc: "Non contento del secondo posto, gara l'ho persa ieri"

"Il secondo posto non mi fa proprio contento, in sostanza abbiamo perso la gara ieri. L'anno scorso ero riuscito a coronare il mio sogno d'infanzia, speravo di potermi ripetere ma non è stato così", ha detto Charles Leclerc al termine del Gp di Monaco. "C'è da dire che arrivando qui le aspettative non erano alte e quindi nel complesso possiamo ammettere che è stato un buon fine settimana anche se avrei voluto vincere", ha proseguito il pilota della Ferrari. In partenza Lando è stato bravo, poi il gp è stato all'inizio un po' noioso. Nel finale ho cercato di mettergli pressione, ma non ho potuto fare molto".