Nato a Carpi nel 1994, “Greg” è specializzato nello stile libero sulle distanze degli 800 e 1500 metri. Detentore di diversi record europei e mondiali, è diventato una star dopo la conquista dell’oro ai Giochi in Brasile del 2016 nei 1500 m. Alle Olimpiadi in Giappone ha vinto l’argento sugli 800 m. Nel suo palmares anche 4 ori mondiali (di cui uno in vasca corta) e 11 ori europei (di cui 3 in vasca corta)