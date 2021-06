Euro 2020, Ungheria-Francia, Portogallo-Germania e Spagna-Polonia LIVE

Sabato 19 giugno si chiude la seconda giornata complessiva dei gironi di Euro 2020. In programma tre partite: per il gruppo F alle 15 c’è Ungheria-Francia, sempre per il gruppo F alle 18 si gioca Portogallo-Germania, mentre alle 21 per il girone E scendono in campo Spagna e Polonia. Nei match di ieri la Svezia batte la Slovacchia 1-0, gol di Forsberg su rigore (HIGHLIGHTS). Scandinavi in testa al girone E. A seguire, si sono giocati i due incontri del girone D: Croazia-Repubblica Ceca si è chiusa sull'1-1, rete di Schick su rigore e pari di Perisic (HIGHLIGHTS). Si è chiuso sullo 0-0 il derby britannico di Wembley tra Inghilterra e Scozia (HIGHLIGHTS). Intanto, cresce l’attesa per la terza partita dell’Italia (domenica alle 18 contro il Galles). Aggiornamenti, poi, sulla situazione di Christian Eriksen: dopo il malore di sabato durante Danimarca-Finlandia, il giocatore danese è stato dimesso ieri dall'ospedale, dopo che gli è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.

