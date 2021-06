Eriksen operato al cuore: impiantato il defibrillatore cardiaco

Ieri sera il centrocampista danese, che sabato scorso ha avuto un malore durante la partita di Euro 2020 Danimarca-Finlandia, si è sottoposto a un intervento per impiantare il dispositivo temporaneo. Tra qualche settimana i medici decideranno se renderlo permanente. Questa possibilità mette a rischio la carriera del numero 24 dell'Inter in Italia, dove i criteri per l’idoneità sportiva sono più severi Condividi:

Un defibrillatore sottocutaneo per tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Dopo l’arresto cardiaco di sabato sera in campo, durante la partita di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia, Christian Eriksen è stato sottoposto ieri sera a un intervento di routine per impiantare il dispositivo medico. Si chiama Icd (Implantable Cardioverter Defibrillator) ed è un sistema di protezione che regolarizza l’aritmia cardiaca. Il defibrillatore sarà temporaneo per un periodo di circa 2-3 settimane. Poi i medici valuteranno se il problema può dirsi risolto o se la soluzione dovrà diventare permanente.

Il futuro in Italia leggi anche Eriksen, prime parole dopo il malore: "Voglio capire cosa è successo" La possibilità che il defibrillatore diventi permanente mette a rischio la carriera del centrocampista danese dell'Inter a Milano. Se in Europa ci sono casi di calciatori con l’Icd, come l’olandese Daley Blind, in Italia l’idoneità sportiva è più rigorosa. "Sulla concessione dell'idoneità in Italia siamo molto più attenti e severi", ha spiegato Enrico Castellacci, medico della nazionale campione del mondo nel 2006 e oggi presidente dei medici del calcio. “Bisognerà capire bene quale è la patologia, ma andare in campo con un defibrillatore sottocutaneo espone a rischi. Una pallonata o un contrasto possono mettere fuori uso il meccanismo che interviene con una scossa elettrica in caso di arresto".