Euro 2020: oggi si parte alle 15 con Svezia-Slovacchia. LIVE

Euro 2020 continua oggi con altre tre partite, valide per la seconda giornata della fase a gironi. In campo alle 15, per il Gruppo E, Svezia e Slovacchia. Poi due incontri del Girone D: alle 18 Croazia-Repubblica Ceca e alle 21 Inghilterra-Scozia. Tutti i match sono visibili su Sky.Ieri il Belgio e l’Olanda, che hanno battuto Danimarca () e Austria (), si sono qualificate agli ottavi con un turno d’anticipo: gli olandesi sono anche già sicuri del primo posto nel girone.Intanto, mentre cresce l’attesa per la terza partita dell’Italia (domenica alle 18 contro il Galles), il calcio italiano è in lutto per la morte di Giampiero Boniperti , bandiera della Juventus sia come giocatore sia come dirigente ().Aggiornamenti, poi, sulla situazione di Christian Eriksen: dopo il malore di sabato durante Danimarca-Finlandia, al giocatore danese è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo