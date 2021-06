Addio a Giampiero Boniperti, una vita alla Juventus. FOTOSTORIA

14/15

Nel 1991 Boniperti viene richiamato dalla famiglia Agnelli per il ruolo di amministratore delegato, carica che ricoprirà fino al 1994. Tornerà in bianconero, come presidente onorario, nel 2006 (nella foto, è in tribuna con Umberto Agnelli, a sinistra, e Gianni Agnelli, al centro) .“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”, era il motto di Boniperti, diventato una sorta di motto anche per la Juventus