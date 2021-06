Da Trapattoni a Del Piero, gli omaggi a Giampiero Boniperti

Sono numerosi i ricordi di calciatori, allenatori e dirigenti per la bandiera della Juventus scomparso all'età di 92 anni. L'ex tecnico: "Un colpo al cuore, come un padre". L'ex numero 10 bianconero: "Grato per sempre, gli devo tutto". Dino Zoff: "Creò lo stile Juve". L'Inter tributa un suo rivale storico: "Nobile avversario"

Il mondo del calcio omaggia Giampiero Boniperti, bandiera della Juventus scomparsa a Torino all’età di 92 anni ( FOTOSTORIA - LA STELLA POLARE BIANCONERA ). Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale, lo definisce “una figura indelebile” capace di diventare “parte del Dna della società”. Altri messaggi in onore di Boniperti sono arrivati dalle ex stelle bianconere Dino Zoff e Alessandro Del Piero, da Giovanni Trapattoni, che sulla panchina della Juve vinse 6 scudetti, dalla sindaca di Torino Chiara Appendino. Anche l’Inter ha omaggiato quello che è stato un suo grande e storico rivale.

"Giampiero Boniperti per me è stato come un padre: nel calcio a lui devo molto, se non tutto, e la notizia della sua morte per me è un colpo al cuore". Così Giovanni Trapattoni ricorda la figura dei Boniperti. "'Alla Juve vincere non è la cosa importante ma l'unica cosa che conta' è la frase che lo descrive perfettamente. Ma dietro quell'apparenza di durezza, che poi era solo rigore etico e un voler esser esigente con gli altri e con se stesso, c'era un presidente pronto a insegnare e a sostenerti, anche nelle sconfitte".

"La commozione che in questo momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui, a tutto ciò che il Presidentissimo è stato e sarà per sempre nella vita della Juventus”, si legge sul sito ufficiale della società bianconera. “Una figura indelebile, che da oggi si consegna al ricordo, perché sui libri di storia del calcio ci è finita già da tempo. Perché quando esprimi un pensiero, e quel pensiero diventa parte del Dna della società a cui hai dedicato la vita - aggiunge il club -, vuol dire che il tuo carattere ne è diventato identità e modo di essere. Per sempre".

Zoff: “Creò lo stile Juve”

leggi anche

Giampiero Boniperti, la stella polare bianconera

"È stata una parte importante della mia vita e di quella Juve: ne è stata l'anima, direi che ha creato lo stile Juve, per regole, modi e dedizione". È il ricordo di Dino Zoff, portiere della Juve dei sei scudetti vinti con Trapattoni in panchina e Boniperti presidente. "Era stato un grande giocatore, è stato un grande presidente, simbolo di quel calcio sicuramente diverso. Ricordo solo che per parlare di premi non si passava per i procuratori, ma si andava direttamente dal presidente. E con lui non era semplice".

Del Piero: “Grato per sempre, a Boniperti devo tutto"

"Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà". Comincia cosi il ricordo di Alessandro Del Piero per Boniperti,. "Io le devo tutto, o quasi da calciatore e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo come voleva lei. Grazie Presidente".