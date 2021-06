È morto Giampiero Boniperti, bandiera della Juventus

L’ex calciatore e poi dirigente bianconero si è spento a Torino per una insufficienza cardiaca: avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. I funerali del presidente onorario della Juve si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata

Giampiero Boniperti, bandiera della Juventus prima come calciatore e poi come dirigente, è morto nella notte a Torino per una insufficienza cardiaca. A comunicarlo è stata la famiglia. Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio.