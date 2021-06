Giampiero Boniperti della Juventus non è stato solo una bandiera, ma è stato la stella. La prima che ha fregiato la maglia bianconera, conquistata sul campo da giocatore, e poi da presidente diventando la prima star mediatica tra i dirigenti sportivi. Un magnifico gestore, non un munifico proprietario. La competenza e la passione si sono tramutate in una vita per la sua Signora. (LA FOTOSTORIA) Sul terreno di gioco Boniperti è stato un attaccante poliedrico, nato all’ala, esploso al centro dell’attacco per spostarsi dietro le punte sul finale di carriera per formare con Sivori e Charles il famoso trio magico, il tridente probabilmente più forte di tutta la storia bianconera. Da calciatore Boniperti conquistò 5 scudetti, 2 coppe Italia e il titolo di capocannoniere nella stagione 1947-‘48.