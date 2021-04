Superlega, l'annuncio: "Progetto da riconsiderare". Si sfila l'Inter

Il comunicato in nottata, dopo una riunione d'urgenza dei 12 club fondatori alla luce dell'addio delle sei squadre inglesi: "Valuteremo i passi opportuni, il calcio europeo ha bisogno di un cambiamento. La nostra proposta conforme alle leggi". Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in un’intervista a Repubblica, insiste e apre al dialogo: "Il progetto va avanti, se Uefa e Fifa ci fanno una proposta valuteremo"

A poco più di 48 ore dall'annuncio della sua nascita la Superlega si sfalda, tra polemiche e l’ addio ufficiale da parte delle sei squadre inglesi , con anche l'Inter che si sfila affermando di non trovare più il progetto interessante. Una nota uscita in nottata, dopo una riunione d’urgenza dei club fondatori, sancisce in sostanza il tramonto del progetto originario: "La situazione attuale nel calcio europeo ha bisogno di un cambiamento e la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi. Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto". Intanto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in un’ intervista a Repubblica , però insiste: “Il progetto va avanti, ha il 100% di probabilità di successo”. E allo stesso tempo apre alle istituzioni del calcio: “Sì al dialogo con Uefa e Fifa, se ci fanno una proposta, valuteremo” ( COME FUNZIONA - LE SQUADRE - QUANTO VALE - LE REAZIONI - IL DOCUMENTO NASCOSTO ).

Il comunicato

"La Super League Europea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare”, afferma la Super Lega nel comunicato uscito in nottata. “Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l'intera piramide calcistica, anche aiutando a superare le difficoltà finanziarie incontrate dall'intera comunità calcistica a causa della pandemia. Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio”. E ancora. “Nonostante l'annunciata uscita dei club inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causa della pressione esercitata su di loro, siamo convinti che la nostra proposta sia pienamente allineata alla legge e ai regolamenti europei come è stato dimostrato oggi da una decisione del tribunale per proteggere la Super League da azioni di terze parti. Date le circostanze attuali, riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimodellare il progetto, avendo sempre in mente i nostri obiettivi di offrire ai tifosi la migliore esperienza possibile, migliorando i pagamenti di solidarietà per l'intera comunità calcistica".

Dopo le inglesi si sfila anche l’Inter

Dopo che tutti e sei i club inglesi hanno detto addio alla Superlega con i rispettivi comunicati ufficiali – con l'Arsenal che ha aggiunto un messaggio di scuse ai tifosi – anche l’Inter in nottata ha fatto trapelare che il progetto “allo stato attuale non è più ritenuto di interesse” dal club milanese. A Londra è andata in scena una manifestazione dei tifosi del Chelsea, impegnato nel match di Premier League contro il Brighton, fuori dallo stadio Stamford Bridge. Una protesta contro l’adesione del club alla Superlega che si è trasformata in esultanza nel momento in cui è arrivata la notizia di un ripensamento del Chelsea.