Superlega, alcune squadre rinunciano. Agnelli: “Progetto va avanti”

“Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto ha il 100% di possibilità di successo, andiamo avanti”. È così che Andrea Agnelli, vicepresidente della Juventus, parla della Superlega in un’intervista a La Repubblica. Mentre le squadre inglesi hanno fatto un passo indietro e altri club - tra cui l’Inter - dicono di non essere più interessati, Agnelli difende la nuova lega europea, di cui è vicepresidente e fondatore, e non chiude il dialogo con Fifa e Uefa. In nottata, una nota dei club fondatori spiega: “Alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto” (COME FUNZIONA - LE SQUADRE- QUANTO VALE - LE REAZIONI - IL DOCUMENTO NASCOSTO).