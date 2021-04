Superlega, il mea culpa del patron del Liverpool

GLI AGGIORNAMENTI SUL CASO SUPERLEGA



Il proprietario del Liverpool, John Henry, si è scusato con i tifosi per aver aderito al progetto della Super League. I Reds facevano parte dei "big six'"del nuovo torneo, che però adesso si sono tirati indietro. Questa notte il club ha confermato l'intenzione di lasciare la Super League, a meno di 48 ore dall'annuncio della sua nascita. (DALL'ANNUNCIO ALLO STOP: LE TAPPE).

Il videomessaggio

"Voglio scusarmi con tutti i fan per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore. Va detto che il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei tifosi. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra, in queste 48 ore si è visto chiaramente che non avrebbe resistito. Vi abbiamo ascoltato, vi ho ascoltato", dice il patron, che estende le sue scuse al tecnico Jurgen Klopp e al resto della squadra: "Loro, sottolinea, non hanno nessuna responsabilità per quanto accaduto. Io sono l'unico responsabile".