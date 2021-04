Calcio, tutte le squadre della Superlega. FOTO

1/15 ©IPA/Fotogramma

Una competizione per club a numero chiuso alternativa alla Champions League che riunisca le migliori squadre europee in una sorta di campionato di super élite: è la Superlega, il progetto al quale da diverso tempo stavano lavorando alcuni dei più influenti presidenti del calcio continentale, guidati da Florentino Perez. La Superlega sarà composta da 20 squadre, delle quali 15 partecipanti di diritto in quanto club fondatori. Al momento, sono 12 quelle che hanno annunciato di aver aderito all’accordo: tra queste tre italiane

Calcio, nasce la Superlega: come funziona il progetto e quali squadre ne fanno parte