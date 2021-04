Superlega, dal fatturato al valore delle squadre coinvolte. I GRAFICI

La nuova lega non raccoglierà soltanto i club europei più blasonati dal punto di vista sportivo, ma anche quelli dalla maggiore potenza economica. Il focus Condividi:

La Superlega, proposta lo scorso 18 aprile, non raccoglierà soltanto i club europei più blasonati dal punto di vista sportivo, ma anche quelli dalla maggiore potenza economica. I dodici club fondatori, che intendono superare “l’instabilità dell’attuale modello economico”, si trovano infatti ai primi posti per quanto riguarda i principali indicatori in questo ambito.



Le ragioni del fatturato approfondimento Calcio, nasce la Superlega europea: ci sono anche Inter, Juve e Milan A certificarlo sono i numeri, a cominciare da quelli dei ricavi. Se si guarda ai fatturati della stagione 2019-20 raccolti dalla società di analisi di mercato Deloitte nel suo rapporto annuale, le “magnifiche 12” (evidenziate in blu nel grafico) si piazzano infatti quasi tutte nelle prime quindici posizioni. Unica eccezione il MIlan, sulle cui entrate pesa la lunga assenza dalla principale competizione europea.

Se non visualizzi il grafico clicca qui Come si nota, sono solo tre i club della top-10 di questa particolare classifica che per il momento non hanno aderito alla Superlega: Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Tra le prime trenta società europee per fatturato, le entrate complessive delle proponenti della Superlega sono superiori a quelle delle altre diciotto: 5 miliardi e mezzo di euro raccolti dalle 12 “super-squadre” contro i 4 miliardi e 200 milioni messi insieme dal resto del gruppo.

Se non visualizzi il grafico clicca qui Un valore superiore Il quadro non cambia se, anziché ai fatturati, si guarda alle stime del valore complessivo delle società. Anche in questo caso i fondatori della Superlega rappresentano l’élite dell’élite del calcio del Vecchio continente e dunque del mondo. Soltanto i rossoneri, nuovamente, si piazzano al di fuori della top-20 di questa graduatoria. E soltanto i tre club citati sopra, per il momento, si chiamano fuori rendendo appena meno elitaria la proposta.

Se non visualizzi il grafico clicca qui In questo caso la somma del valore dei club che intendono aderire alla Superlega è quasi doppia di quella degli altri membri della top-30 di questa graduatoria: 25 miliardi di euro contro 13.

La questione debito

approfondimento Calcio, tutte le squadre della Superlega. FOTO Ma i 12 “grandi” che vogliono cambiare il sistema non guidano il calcio europeo solo dal punto di vista degli introiti e del valore complessivo delle loro imprese. Si distinguono anche per un altro dato: la dimensione del debito accumulato. In questo caso è necessaria un’avvertenza: i dati non sono così abbondanti e aggiornati come nel caso degli altri indicatori. Un buon punto di partenza, però, è il rapporto annuale redatto dalla Uefa che fotografa la situazione all’anno fiscale 2018. Risultato: ai primi cinque posti della classifica delle squadre più indebitate ci sono cinque delle dodici proponenti della Superlega.