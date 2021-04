Calcio, nasce la Superlega europea: ci sono anche Inter, Juve e Milan

È stato annunciato l’accordo tra 12 club per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale governata dai Club Fondatori. Una competizione a numero chiuso alternativa alla Champions League che riunisce le migliori squadre in una sorta di campionato di super élite. Moltissime le polemiche. Contro l'iniziativa si sono schierate la Fifa, la Uefa, l'Eca e anche governi europei, tra cui quello britannico e quello francese. Le italiane sono nel mirino, con la richiesta di esclusione immediata dalla Serie A

Sta scuotendo il mondo del calcio l’accordo tra 12 club europei per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Superlega, governata dai Club Fondatori ( COME FUNZIONA - LE SQUADRE - LE REAZIONI ). Una competizione a numero chiuso alternativa alla Champions League che riunisce le migliori squadre europee in una sorta di campionato di super élite. Un progetto al quale da diverso tempo stavano lavorando alcuni dei più influenti presidenti del calcio continentale, guidati da Florentino Perez. Ne fanno parte, Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. È previsto che altri tre club aderiranno prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile: al momento Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Psg non hanno accettato. L’annuncio ha scatenato moltissime polemiche. Contro l'iniziativa si sono schierate la Fifa, la Uefa, l'Eca e anche governi europei, tra cui quello britannico e quello francese. In Italia Juventus, Milan e Inter sono nel mirino, con la richiesta di esclusione immediata dalla Serie A. I 12 club aderenti alla Superlega hanno già pronta una risposta legale alla minaccia di causa per danni avanzata dalla Uefa. Secondo Le Parisien, i club avrebbero inviato una lettera al presidente della Fifa, Gianni Infantino, e a quello dell'Uefa, Aleksander Ceferin, nella quale li avvisano di aver depositato il loro 'dossier' presso diversi tribunali, senza specificare quali e con quali contenuti.

La condanna di Johnson e Macron

Boris Johnson alza i toni, confermando non solo la ferma opposizione del governo britannico, ma anche di essere pronto a collaborare "con le autorità del calcio perché il progetto non vada avanti nella maniera attualmente proposta". Dopo la netta censura espressa ieri sera, oggi il premier britannico è tornato a parlare del nuovo torneo continentale bocciandolo come "una notizia non buona per i tifosi". "Valuteremo tutto ciò che potremo fare assieme alle autorità del calcio perché questo piano non si avveri", ha dichiarato il primo ministro. Contrario anche il presidente francese Emmanuel Macron che condanna il progetto affermando che "minaccia il principio europeo del merito sportivo". Il capo dell'Eliseo ha anche espresso il suo apprezzamento nei confronti dei club francesi che finora hanno rifiutato di aderire.

Ue: "Difendiamo sport basato sulla solidarietà"

"La Commissione Ue difende un modello di sport europeo basato sui principi di autonomia, apertura, solidarietà e interdipendenza delle federazioni internazionali". Queste caratteristiche riguardano "tutti i livelli" dello sport e "devono essere mantenute come parte del dna dell'Ue", sottolinea una portavoce della Commissione Ue. "Invitiamo tutte le parti a tenere conto di questi principi nella valutazione potenziale impatto della proposta", aggiunge la portavoce, sottolineando che alla base delle organizzazioni sportive devono esserci "regole chiare, trasparenti e non discriminatorie". "Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l'inclusione. Non c'è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base”, scrive su Twitter il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas. "Universalità, inclusione e diversità sono elementi chiave dello sport europeo e del nostro stile di vita europeo", aggiunge.