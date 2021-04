Superlega, rivoluzione fallita in 48 ore

Due giorni tra l’annuncio di una trasformazione epocale e la ritirata totale o quasi: 12 club tra i più importanti d’Europa che parevano solidissimi nella loro convinzione si sono sgretolati con una facilità che ha dell’incredibile Condividi:

La rivoluzione che avrebbe dovuto cambiare il calcio europeo è finita in meno di 48 ore. Due giorni tra l’annuncio di una trasformazione epocale e la ritirata totale o quasi: 12 club tra i più importanti d’Europa che parevano solidissimi nella loro convinzione di cambiare il football, di volersi rendere autonomi dall’Uefa (forse meno dalle federazioni nazionali, ammesso che si potesse fare una qualche distinzione) si sono sgretolati con una facilità che ha dell’incredibile, che ha fatto ricredere tutti, compresi molti giornalisti, molti opinionisti che la distanza tra i ribelli e le istituzioni del calcio mondiale ed europeo fosse incolmabile. Forse lo sarà a parole, ma nei fatti no: il progetto è sospeso, congelato. Restano molti cocci e una figura non esattamente brillante dei dodici club, in particolare dei tre italiani e del Real Madrid che sono stati gli ultimi a mollare e a cercare di tenere in vita un progetto che ha cominciato a non tenere più dalla prima voce che vedeva il Chelsea cedere per primo. In realtà il primo a cedere è stato il Manchester City, poi si sono accodate tutte le altre inglesi, con l’Arsenal che ha addirittura chiesto scusa ai tifosi per un’idea “sbagliata”.

Il cerino in mano approfondimento Superlega, stop al progetto. Agnelli: "Non possiamo proseguire" Il cerino in mano a Juventus, Inter, Milan, Real si è spento e s’è trasformato in una cenere che sa di brutta figura, tanto più se sono vere le ricostruzioni sulle conversazioni tutt’altro che eleganti nell’incontro in Lega di Serie A di lunedì. Il cerino è anche ciò che rende alcune delle legittime riflessioni fatte dai club e dai loro presidenti un po’ una spacconata finita male. Eppure i problemi posti dai club che volevano la Superlega restano e non si cancellano con il coro di no della politica europea, comunitaria e dei singoli Paesi. Questi club rappresentano il vero motore del calcio europeo in termini di tifosi e di volume complessivo d’affari: pretendere più partite tra loro, creare formule che portino più ricavi è legittimo. Così come lo è volere riforme dei campionati nazionali che lascino più spazio alle competizioni internazionali.