Serie A, le partite della 36esima giornata: formazioni e dove vederle

Dopo il pareggio fra Milan e Atalanta e le vittorie di Parma, Inter e Napoli rispettivamente contro Brescia, Genoa e Sassuolo, prosegue la 36esima giornata di Serie A (IL CALENDARIO - CLASSIFICA MARCATORI). Si disputano il 26 luglio Bologna-Lecce (17:15 diretta su DAZN), poi alle 19:30 Roma-Fiorentina (diretta su Sky), Cagliari-Udinese (diretta su DAZN), Verona-Lazio (diretta su Sky) e Spal-Torino (diretta su Sky). In attesa dell'ultima sfida alle 21.45 fra Juventus e Samp. In caso di vittoria i bianconeri sarebbero campioni d'Italia per la nona volta di fila.