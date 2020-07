Spal-Torino 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella 36esima giornata di Serie A, il Torino pareggia 1-1 in casa della Spal. La squadra di Longo è andata in vantaggio con Verdi, di D'Alessandro la rete dei biancazzurri. Salvezza aritmetica per i granata a 39 punti (+7 sul Lecce terzultimo), mentre gli emiliani già retrocessi restano ultimi a quota 20 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - IL CALENDARIO ).

Parte forte la squadra granata, ma nelle prime battute i padroni di casa si difendono bene. La formazione di Longo spinge per buona parte del primo tempo ma non riesce a sfondare. Ci prova anche capitan Belotti, al 36'. che però incrocia troppo la conclusione.

Nel secondo tempo D'Alessandro risponde a Verdi

Granata in vantaggio con un gran gol di Verdi. Il fantasista, al 57', è autore di un movimento delizioso, rientra e calcia all'incrocio dei pali. Quattro minuti dopo Zaza fallisce una clamorosa occasione per il raddoppio. L'attaccante a tu per tu con Thiam si fa respingere la conclusione. Al 79' arriva il pari dei padroni di casa: D'Alessandro pescato da Dabo entra in area e batte Sirigu.