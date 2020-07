Brescia-Parma 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 1-2 la partita Brescia-Parma, penultima in serie A delle Rondinelle, retrocesse, nel torrido sabato di fine luglio. Una partita senza interesse con i lombardi virtualmente in vacanza e il Parma già salvo. Si tratta di una sorta di passerella, con i lombardi impegnati nell'ultima partita in casa che, un tempo, avrebbe significato salutare i propri tifosi. In epoca di coronavirus, con gli spalti vuoti, tutto ha un altro sapore. Il Brescia si avvia mestamente verso la B mentre il Parma aggancia momentaneamente il Verona a 46 punti al nono posto in classifica, un risultato prestigioso per la squadra allenata da D'Aversa (IL CALENDARIO - GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Primo tempo

I primi 45 minuti della partita sono passati senza troppe emozioni. Uniche cose da registrare un tiro del parmense Kulusevski finito sopra la traversa e un tentativo di Ayé sul finire della frazione di gioco. Da segnalare l'arbitro Maggioni che grazia Mateju (fallo di mano volontario da ultimo uomo su Gervinho) mostrandogli solo il cartellino giallo.

Secondo tempo

La ripresa parte in maniera più vivace. Al 59esimo il Parma va in vantaggio: Gervinho per Kulusevski che con un cross basso serve Darmian sul lato opposto e l'azzurro appoggia in rete. La festa dei ducali dura solo tre minuti: al 62esimo invio errato del portiere Sepe, Dessena intercetta, riceve in area da Torregrossa e segna il gol dell'1-1. La partita prosegue senza grosse emozioni poi, all'81esimo, è il Parma a tornare in vantaggio: rimessa laterale dei ducali, stop a seguire di Siligardi in area, tiro a giro di Kulusevski a fil di palo opposto e gol del 1-2.

Il tabellino

Reti: 59' Darmian (P), 62' Dessena (B), 81' Kulusevski (P)

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Semprini (88' Ghezzi), Gastaldello (66' Papetti), Mangraviti, Mateju; Spalek (79' Martella), Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Aye. All. Lopez

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (69' Pezzella), Iacoponi (70' Sprocati), Dermaku, Darmian; Kucka (58' Siligardi), Barillà, Kurtic; Kulusevski, Caprari (70' Bruno Alves), Gervinho (76' Inglese). All. D’Aversa

Ammoniti: Torregrossa (B), Dessena (B), Mateju (B), Papetti (B)